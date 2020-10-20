 

В России возник дефицит препарата для экстренной профилактики от столбняка

20.10.2020, 17:40, Разное


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О сложностях с экстренной профилактикой столбняка в стране заявил  директор института общественного здоровья Первого МГМУ И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в ходе круглого стола, посвященного иммунопрофилактике. 

«В РФ не производится сегодня противостолбнячный человеческий иммуноглобулин, который чрезвычайно нужен для экстренной профилактики столбняка, особенно среди детей и лиц с аллергической настроенностью», — цитирует Брико «Фармацевтический вестниц». По словам эксперта, ранее этот препарат закупали в Китае, но из-за роста курса валют импорт стал нерентабельным. 

Согласно данным аналитической компании AlphaRM, объем продаж препарата с МНН «иммуноглобулин человека противостолбнячный» значительно снизился еще в 2019 году. В минувшем году продажи составили 70,4 тысяч рублей по сравнению с 411,3 тысяч рублей в 2018 году. А в январе-августе 2020 года продажи противостолбнячного иммуноглобулина составили всего 34,7 тысяч рублей.

Низкая стоимость препарата уже была причиной его дефицита в прошлом году, информирует «Фармацевтический вестник». Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), и зарегистрированная цена одной ампулы сейчас составляет 1151,71 рублей. При этом производитель — ТД «Аллерген» — сообщал, что при ввозе препарата после всех таможенных процедур затраты за ампулу составляют 2100 рублей. По этой причине с 2016 года компания ввозит препарат в минимальном количестве – около 200 пачек в год – чтобы избежать аннулирования регистрации. Компания подавала заявку на исключение препарата из перечня, однако Минздрав эту инициативу не поддержал. 

Противостолбнячный человеческий иммуноглобулин предназначен для создания пассивного иммунитета при экстренной профилактике столбняка у непривитых детей и взрослых. Столбняк – это опасное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее характерные судороги скелетных мышц. Его возбудитель – палочка Clostridium tetani, размножающаяся образованием спор, которая с трудом поддается медикаментозному воздействию. При отсутствии экстренной профилактики и лечения прогноз очень неблагоприятен, вплоть до летального исхода.



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