 

В России введут обязательную регистрацию и налог на Wi-Fi роутеры

20.10.2020, 17:31, Разное

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал законопроект о введении нового сбора за использование Wi-Fi маршрутизаторов (роутеров) в некоммерческих целях.

Таким образом депутаты рассчитывают сократить дефицит бюджета и защитить россиян от кибератак.

– Сейчас практически в каждой квартире установлено устройство, распределяющее беспроводной интернет — так называемые роутеры. Таких передатчиков стало настолько много, что в мегаполисах радиоэфир существенно перегружен. Я не говорю о потенциальных рисках для жизни и здоровья граждан. Существуют исследования о вреде постоянного облучения Wi-Fi сигналом. Он повышает утомляемость и приводит к снижению уровня иммунитета. Кроме того, есть вопросы по информационной безопасности — многие пользователи устанавливают очень простые пароли, которые злоумышленники легко взламывают. Вам будет приятно, если с вашего ip-адреса хакеры или террористы будут совершать свои преступления? Поэтому мы приняли решение ограничить использование Wi-Fi роутеров для граждан. Отмечу, что право граждан на свободную передачу информации эта мера никак не ограничивает. Всегда есть возможность подключиться напрямую через кабель, — отметил автор законопроекта Евгений Фёдоров.

С 1 июля 2021 года все подобные устройства должны быть зарегистрированы в органах внутренних дел, кроме того, будет введен налог в размере 10 000 рублей в год за их использование. Если требования не будут выполнены, то провайдер будет вынужден ограничить доступ пользователя к сети Интернет.

Стоимость регистрации одного устройства составит 5 000 рублей. Средства, полученные от нового налога, будут направлены на развитие телекоммуникационной сети в отдалённых районах России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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