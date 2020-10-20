 

Военный эксперт: Армения терпит полное поражение в Карабахе

20.10.2020, 17:23, Разное

Во вторник, 20 октября, Азербайджан опубликовал кадры из города Зангелан. Он находится на юго-западе Карабаха. Неподалеку проходит граница с Арменией.

Заняв Зангелан, Азербайджан отрезал Нагорный Карабах от границы с Ираном, пишет Рожин в своем блоге Colonel Cassad. “Таким образом, на юге поражение армян стал полным”, – констатировал военный эксперт.

У армян остался последний оборонительный рубеж – Лачинский коридор. Его потеря может привести к коллапсу системы обороны непризнанной республики, уверен обозреватель.

Войну в Карабахе Рожин сравнивает с операцией турецких войск против курдов в сирийском кантоне Африн в январе 2018 года. “Примерно две недели армяне достойно держали фронт против превосходящего противника, где-то с 27 сентября до 12-14 октября, а потом на юге посыпались”, – отметил обозреватель.

Он не исключил, что армянское командование попытается нанести контрудар. Но шансы на это невелики, считает Рожин.

Новый виток войны в Карабахе начался 27 сентября. Армия Азербайджана атаковала позиции сил непризнанной республики с севера и юга. Турция направила специалистов и военную технику в регион. Сообщается о переброске сотен сирийских боевиков.

Международная обстановка вокруг конфликта накаляется. Во французском сенате осудили действия Турции и Азербайджана. В ближайшее время в Париже рассмотрят законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха.

Россия выступает в роли миротворца и призывает воюющие стороны сесть за стол переговоров. При посредничестве Москвы Баку и Ереван дважды заключали перемирие, но война в Карабахе продолжилась.

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил за ввод миротворцев в регион. В интервью российским СМИ он заявил о необходимости поэтапного освобождения районов вокруг непризнанной республики, после чего будет определен статус Карабаха.



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