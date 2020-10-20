 

Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с финалистами фотоконкурса Hold Still

20.10.2020, 17:20, Разное

Сегодня днем Кейт Миддлтон решила разбавить серость осеннего Лондона своим ярко-красным пальто от любимого бренда Alexander McQueen, появившись вместе с принцем Уильямом на вокзале Ватерлоо. Там теперь представлена в том числе фотография под названием Sami Грея Хаттона, одного из 100 финалистов фотоконкурса герцогини Кембриджской Hold Still. Пара не только оценила новый художественный объект Ватерлоо, но и встретилась с тем, кто изображен на этом снимке – волонтером организации Hackey Food Hub Сами Массалами Мохаммедом Элмассалами Айедом.

По словам Сами, о том, что коллега запечатлел его на этой фотографии и отправил ее на конкурс, он не знал до последнего. Все карты были раскрыты только после звонка из Национальной портретной галереи и самой герцогини Кэтрин. 

Герцогиня позвонила мне несколько недель назад, у нас был очень милый разговор. Она рассказала мне, что ей хотелось показать через снимки, как Британия справляется с пандемией, но показать именно со всех сторон. Герцогиня произвела впечатление очень заботливой и преданной делу девушки. Я был поражен, что она нашла время позвонить мне. Я рассказал ей о работе, которую волонтеры делают в Банке еды, и она согласилась, что это очень нужный проект. Мне повезло помогать здесь последние пару месяцев, но они нуждаются в помощи в течение всего года, – поделился своими впечатлениями от встречи с Кейт Миддлтон Сами с британским HELLO!.

Далее Кейт и Уильям направились в больницу St Bart’s Hospital, где встретились с Джойс Дуа – автором фотографии All in this Together. 

Напомним, еще в начале мая Кейт Миддлтон – большая поклонница искусства фотографии – запустила для жителей Великобритании конкурс: совместно с британской Национальной Портретной галереей герцогиня предложила желающим прислать ей фотографии, сделанные в непростое время локдауна. Как и обещала, в середине сентября Кейт выбрала 100 наиболее тронувших ее снимков и опубликовала на странице в Instagram ролик с ними. Подробно с этими кадрами можно ознакомиться на онлайн-выставке Hold Still на сайте Национальной Портретной галереи. Кроме того, снимки представлены в 80 городах Великобритании.



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