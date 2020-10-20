 

Никита Джигурда рассказал, что у Михаила Ефремова появился новый адвокат

20.10.2020, 17:17, Разное

Никита Джигурда перед тем, как начался процесс в Мосгорсуде по вопросу апелляции на приговор Михаила Ефремова заявил, что у актера появился новый адвокат. По словам артиста, это правозащитник Олег Сидорин, который работает в Нацкомитете противодействия коррупции.
Как отметил 20 октября Никита Джигурда, кандидатура адвоката была согласована супругой Михаила Ефремова – Софьей Кругликовой. Журналисты поинтересовались, знает ли о таком повороте событий сам осужденный артист. Его коллега заверил, что разговаривал с женой Михаила Ефремова и она осведомлена об этом.

Никита Джигурда, ссылаясь на результаты независимой экспертизы, утверждает, что за рулем внедорожника в момент смертельной аварии был не его коллега. Сам актер, который изначально говорил о том, что ничего не помнит, в конце судебного процесса полностью признал свою вину. Михаила Ефремова осудили в Пресненском суде столицы на восемь лет, однако он подал апелляцию и хочет обжаловать приговор.



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