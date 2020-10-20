Сергей Лазарев заинтриговал поклонников обручальным кольцом на безымянном пальце

20.10.2020, 17:17, Разное

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Сергей Лазарев показал короткое видео, на котором он демонстрирует кольцо на безымянном пальце. Певец заинтриговал подписчиков, так как ничего не сказал, а просто улыбался на камеру.

На данный момент Сергей Лазарев находится в Турции, где снимает новый клип. Режиссером стал Алан Бадоев, с которым артист уже сотрудничал во время работы над клипом на песню «Сдавайся». Артист также показал в сторис рабочие моменты и мобильный павильон, сооруженный специально для съемок.

Фолловеры были шокированы увиденным и начали поздравлять Сергея Лазарева с бракосочетанием. Однако оказалось, что обручальное кольцо на пальце знаменитости – это всего лишь часть его сценического образа. Также артист сообщил, что у него очень красивая партнерша, которую зовут Катя. Показывать героиню будущего клипа он не стал, сказав, что «она уже пошла в кадр».

Личная жизнь Сергея Лазарева всегда была под пристальным вниманием прессы. Певцу приписывали романы со звездными коллегами, а именно с Ани Лорак и Полиной Гагариной. По одной из версий СМИ, исполнитель счастлив со своей подругой Анной Белодедовой, которая подарила ему двоих детей. Как рассказывает сам артист, сына и дочь ему выносила и родила суррогатная мать.