 

Ученые: Мозг новорожденных способен обрабатывать эмоции на базовом уровне

20.10.2020, 17:17, Разное

Ученые, представляющие Университет штата Огайо, пришли к выводу, что мозг новорожденных способен обрабатывать эмоции исключительно на базовом уровне. Это удалось выяснить после сканирования главного органа центральной нервной системы только появившихся на свет младенцев.
Согласно результатам исследования, опубликованным в издании PLOS ONE, человек не рождается со сформированной, зрелой структурой головного мозга, позволяющей распознавать эмоции благодаря увиденному или услышанному. Научные специалисты выяснили: у новорожденных та часть мозга, которая отвечает за обработку эмоций, не имеет функциональной связи с зонами, обрабатывающими слуховые и зрительные стимулы, в отличие от взрослых.

Взрослые могут испытывать страх во время опасных ситуаций или радость во время общения с родными, однако младенцы способны связывать то, что видят или слышат с определенными эмоциями только спустя несколько месяцев после рождения. По словам Зейнепа Сайгина, доцента кафедры психологии Университета в Огайо и соавтора работы, исследователи не были готовы к такому результату, полагая, что связи между эмоциями и стимулами будут зрелыми с первых дней жизни. Благодаря полученным выводам исследователи предположили, что новорожденные склонны к анализу эмоционального содержания своей окружающей среды лишь на самом базовом уровне.



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