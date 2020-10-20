В ОП опровергли сообщения о «потере общественного контроля» в местах заключения

20.10.2020, 17:08, Новости дня

Сообщения о том, что в учреждениях ФСИН якобы «прекратился общественный контроль» за ситуацией, не соответствуют действительности, сообщил член Общественной палаты Тульской области, заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского государственного университета Александр Воронцов.

В своем блоге он отметил, что в некоторых СМИ и соцсетях появились сообщения о якобы сложностях с осуществлением общественного контроля в местах принудительного содержания граждан. «Были такие сигналы и от членов ОНК Москвы. Некоторые коллеги даже поспешили заявить о «конце общественного контроля» в учреждениях ФСИН. Лично общался на эту тему с руководством ФСИН, обменялся мнением с коллегами из регионов и убедился, что это абсолютно не соответствует действительности», – отметил Воронцов в блоге на сайте ОП.

Он подчеркнул, что с учетом эпидемиологической ситуации «выбран гибкий и адекватный» подход: каждый территориальный орган ФСИН, исходя из ситуации в регионе, распоряжений территориальных подразделений Роспотребнадзора, самостоятельно решает, нужно вводить ли ограничения по посещениям граждан, содержащихся в учреждениях ФСИН, нужен ли специальный порядок осуществления иных мероприятий, например таких, как посещение мест принудительного содержания членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

«При этом никакого запрета нигде нет. Вводятся определенные ограничения, определенный порядок, обусловленный необходимостью соблюдения предписаний Роспотребнадзора, ответственностью за здоровье сотрудников и заключенных. Сама возможность для общения с гражданами в местах принудительного содержания у членов ОНК остается, меняются формы работы (какие-то большие проверки, конечно, сейчас проводить опасно)», – отметил член ОП.

Он добавил, что члены ОНК на данный момент работают «по сигналу». Если им поступает «сигнал» или обращение, то члены комиссий прибывают в учреждение.

«У них есть две формы возможного посещения. Первая – используется комната краткосрочных свиданий, если человек обратился с какой-то жалобой или проблемой, с ним можно пообщаться там через стекло. Второй вариант – когда члены ОНК одеваются в полную экипировку (это средства индивидуальной защиты, специальные костюмы). Если есть необходимость, член ОНК может пройти в определенное место, определенный участок и об этом составить документ. Со стороны ФСИН это только приветствуется. Позиция ведомства такова: им крайне важно, чтобы люди видели, что если есть сигнал, то члену ОНК можно прийти и на месте разобраться в ситуации», – заключил Воронцов.