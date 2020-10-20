 

Лукашенко объяснил, почему не отдаст управление страной женщине

20.10.2020, 17:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готов «загрузить» женщину управлением страной с «этой конституцией» и с «этими проблемами».

«Когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они (оппоненты – прим. ВЗГЛЯД) так представили. Потому что я вас (женщин – прим. ВЗГЛЯД) очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами», – приводит слова Лукашенко БелТА.

Также президент Белоруссии отметил, что он «женский президент», так как женщины его всегда поддерживали. Кроме того, он вырос только с матерью. «Поэтому у меня особое отношение к женщинам», – добавил он.

В Минске 18 октября прошли очередные акции протеста. Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

На прошлой неделе экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила президенту Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий, если власти не выполнят требования оппозиции. Следственный комитет и Генпрокуратура Белоруссии сообщили, что могут проверить призыв Тихановской, но им необходимо установить, кто именно распространил это заявление. Также Тихановская заявляла, что считает себя «символом свободы», а не «президентом».

Лукашенко 23 сентября официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».



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