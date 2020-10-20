Отказ от обеда повышает риск заражения коронавирусом

20.10.2020, 16:53, Разное

Врач Андрей Бобровский предупредил, что существует опасность отказа от обеда. Люди, которые не употребляют пищу днем, рискуют получить серьезные проблемы со здоровьем. В частности, не исключено заражение коронавирусом на фоне ослабленного иммунитета.

Многие считают, что необходимо плотно завтракать, а днем употребление пищи не представляет большой важности. Однако врачи-диетологи придерживаются совершенно другого мнения. В обед человек должен съесть калорийное блюдо, поскольку к этому приучена пищеварительная система.

Не нужно думать, что при отказе от обеда можно сбросить лишние килограммы. Напротив, станет наблюдаться совершенно противоположный эффект. К тому же появятся иные серьезные последствия для организма.

Если в ходе обеденного перерыва не утоляется чувство голода, то развиваются нарушения пищевого поведения. В результате человек будет хотеть есть вечером или же ночью, как следствие, станет переедать. Важно учитывать ритмы голода и аппетита, иначе люди станут питаться высококалорийными продуктами. Вместо того, чтобы своевременно съесть пищу в обед, человек начинает устраивать перекус шоколадном. Таким образом еще больше сбиваются ритмы питания.