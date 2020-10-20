Названо условие появления коллективного иммунитета от коронавируса

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20.10.2020, 16:53, Разное

Ученый Андрей Герасимов назвал количество людей, которых необходимо привить для формирования коллективного иммунитета от коронавируса. В данном случае процентное соотношение зависит от того, будут ли вакцинированы пожилые люди.
Для выработки коллективного иммунитета в человеческой популяции минимальная доля привитого населения должна составлять 52-64%. Первый показатель уместен, если прививки будут делаться, исходя из рисков инфицирования коронавирусом и в зависимости от возраста. Разумной является тактика вакцинирования медиков, преподавателей, тех, кто общается с огромным количеством людей. Что касается случайной выборки, то наименьшая доля должна достигать 64%.

Также Герасимов добавил, что ограничение вакцинации людей преклонного возраста существенно снизят эффективность соответствующих мер. В данных условиях нужно будет сделать прививку еще большему количеству граждан.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ было выявлено 16,319 тысячи заболевших коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 1,431635 миллиона случаев COVID-19. Сообщается о 1,085608 миллиона выздоровевших и 24,635 тысячи умерших.



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