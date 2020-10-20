Ученые: Ополаскиватели для полости рта способны инактивировать коронавирусы

20.10.2020, 16:53, Разное

Американские исследователи обнаружили возможность с помощью определенных пероральных антисептиков и жидкостей для ополаскивания рта инактивировать человеческие коронавирусы. По мнению специалистов, с их помощью можно снизить скорость распространения заболевания.

Ученые в лаборатории проанализировали влияние на штамм коронавируса определенных ополаскивателей для рта и носоглотки, а именно однопроцентного раствора детского шампуня, средств для промывки носа, а также ополаскивателей, содержащих перекись водорода, и без этого вещества. Контакт жидкостей с вирусом длился в течение 30 секунд, 1 или 2 минут. Согласно полученным через несколько дней результатам, раствор детского шампуня через 2 минуты воздействия инактивировал свыше 99,9% коронавируса, а средства для промывания носа и рта продемонстрировали подобные результаты после 30-секундного воздействия.

По словам ученых, с помощью ополаскивателей может уменьшиться вирусная нагрузка и количество вирусов во рту после инфицирования, что особенно актуально для людей, находящихся дома после положительного результата теста, которые способны быть источниками передачи вируса для своих родных.