Гендиректор резиденции Деда Мороза погиб в авиакатастрофе под Вологдой

20.10.2020, 16:51, Новости дня

Генеральный директор туристической компании «Дед Мороз» Олег Васильев погиб при крушении вертолета в Вологодской области.

Частный вертолет, следуя маршрутом Вологда – Великий Устюг, упал в реку Сухону, передают «Вести Вологда».

Сообщается, что пилот не справился с управлением, зацепив лопастью линию электропередач и обесточив несколько населенных пунктов. После падения в реку вертолет понесло течением, самостоятельно выбраться из кабины никто не смог.

По информации РИА «Новости», в салоне находились четыре человека, в том числе гендиректор туристической компании «Дед Мороз» Олег Васильев и президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мозер. По данным источников, погибший бизнесмен хотел вложиться в развитие проекта Вотчина Деда Мороза. Рассматривалась возможность организации вертолетных экскурсий в Великоустюгском районе. Вместе с предпринимателем летела его протеже. Все они, по всей вероятности, погибли при крушении.

Во вторник МЧС получило сообщение о падении вертолета возле населенного пункта Богородское в Татарстане. После катастрофы Вологодская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.