 

Гарик Харламов присматривает за дочкой-«гусароедом» пока Кристина Асмус на самоизоляции

20.10.2020, 16:51, Разное

Известный комик Гарик Харламов присматривает за дочкой Анастасией в период карантина. Мама 6-летней девочки в это время находится на самоизоляции, вызванной инфицированием коронавируса.
После семи лет брака юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус развелись летом 2020 года. Сейчас участник Comedy club и звезда «Интернов» живут по отдельности, однако их местом работы по-прежнему остается один телеканал. Также селебрити и далее вместе воспитывают дочку. Недавно Кристина Асмус заявила о заражении коронавирусом, из-за этого артистка сейчас находится на самоизоляции. Лечится звезда на дому, ограничив свои контакты со внешним миром, на этот период все родительские обязанности легли на плечи Гарика Харламова. На странице в соцсети Instagram комик опубликовал короткое видео, на котором показал, как проводит время в компании дочки.

Стоит отметить, что девочка так же, как и папа обладает недюжинным чувством юмора. Вначале она молча открывала рот, не произнося ни звука, но когда Харламов сказал ей, что все же надо что-то говорить, Настя заявила, что любит кушать гусаров. Этим она удивила отца, который, засмеявшись, назвал девочку гусароедом, похоже, у отпрыска Харламова и Асмус явный талант комика. Известно, что впервые на сцену тогда еще Игорь Харламов вышел в Соединенных Штатах. Будущий кумир миллионов россиян с 14 лет обучался в театре «Харендт» в Чикаго в группе у знаменитого голливудского актера Билли Зейна. В РФ же он, после возврата на родину, вместе с двоюродным братом пел и рассказывал анекдоты в вагонах метро и на Арбате, что добавило ему опыта в общении с публикой.

Фолловеры аккаунта Гарика Харламова выразили восторг тем, насколько тепло шоумен общается с дочерью. При этом, как пишет «Глобалмск», многие отметили, что ребенок внешне очень похож на маму, Кристину Асмус.



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