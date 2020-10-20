 

Айза Анохина показала новый образ 4-летнего сына Элвиса с дредами

20.10.2020, 16:51, Разное

В своем микроблоге Instagram Айза Анохина показала, на какое перевоплощение решился ее 4-летний сын Элвис. Младший ребенок попросил, чтобы ему сделали дреды, а звездная мать не стала ему это запрещать.
В посте Айза Анохина написала, что это совсем не больно и Элвис сам попросил ее о такой прическе. Сына от бизнесмена Дмитрия Анохина она назвала осознанным мальчиком и заявила, что слушает желаниями своего ребенка. По словам экс-супруги Гуфа, его кудрявые волосы еще отрастут и их совершенно не жалко. Она подчеркнула, что Элвис очень рад и это самое главное для нее.

Многим фолловерам понравился новый образ 4-летнего мальчика, а также они отметили смелость звездной матери, назвав ее «крутой». Прическу младшего сына Айзы Анохиной поcчитали модной и отметили, что дреды действительно идут Элвису. Однако нашлись пользователи, которые выразили мнение, что ребенку будет неудобно теперь спать.



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