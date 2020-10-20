“Спасибо за безумную любовь”: Александр Ревва трогательно поздравил жену с днем рождения

20.10.2020, 16:51, Разное

Актер, комик и певец Александр Ревва трогательно поздравил свою супругу Анжелику с днем рождения. Он посвятил пост возлюбленной в социальной сети Instagram. 20 октября ей исполнилось 38 лет.

Александр Ревва считает самой большой удачей в жизни то, что встретил свою жену. Они никогда не забудет день, когда впервые увидел будущую избранницу. Проведенный вместе вечер артист назвал самым длинным и незабываемым. Ревва поблагодарил жену за безумную любовь, а также за двух прекрасных дочерей. Артист пожелал супруге оставаться такой же нежной, красивой и любимой.

Свой пост юморист сопроводил фотографий супруги Анжелике, на котором она запечатлена в эффектном блестящем платье серебристого цвета. В комментариях поклонники присоединились к его поздравлениям.

Напомним, что пара сыграла свадьбу в 2004 году. Семья Александра и Анжелики Реввы считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Юморист стал известен, когда играл в команде КВН под названием «Утомленные солнцем». Он успел сняться в нескольких кинокартинах и поробовать себя в качестве продюсера. Также Ревва выступал на сцене Comedy Club. Сейчас артист осуществляет музыкальную деятельность под псевдонимом Артур Пирожков, его песни быстро становятся хитами.