Мнение: Эрдоган добрался до алкоголиков

20.10.2020, 16:50, Разное

Новая волна смертей от употребления поддельны спиртных напитков прокатилась по Турции на фоне стремительного роста цен на спиртные напитки благодаря непомерным налогам, взимаемым правительством, в сочетании с новыми ограничениями, направленными на сдерживание распространения домашнего пивоварения.

По сообщениям, с прошлой недели более 50 человек умерли после употребления поддельных спиртных напитков или домашних спиртных напитков с сомнительными ингредиентами. Еще около 50 остаются в больницах, а полиция занята рейдами производителей запрещенных спиртных напитков на фоне растущих призывов к правительству снизить налоги.

Ограничения, направленные на сдерживание употребления алкоголя, были отличительной чертой 18-летнего правления Партии справедливости и развития (ПСР), частью более широкого стремления навязать консервативное исламское мировоззрение партии турецкому обществу. “Раки” – национальный напиток за последние годы стал главной жертвой огромного повышения налогов. Тем не менее, стойкие любители “раки” отказались отступить и начали делать свою любимую выпивку дома из этилового спирта, который также используется в производстве чистящих средств. Распространилось домашнее пивоварение и виноделие, равно как и производство поддельного алкоголя.

Пытаясь воспрепятствовать домашнему пивоварению, правительство 1 октября запретило онлайн-продажу этилового спирта. Измененные правила также ужесточили государственный контроль над лицензированием и деятельностью производителей этилового спирта. Рыночные разговоры говорят о том, что, вероятно, последуют дальнейшие меры по сдерживанию домашнего пивоварения.

Потребление алкоголя в Турции довольно скромное по сравнению с европейскими странами. По данным ВОЗ, потребление алкоголя на душу населения в 2017 г, составило 1,3 литра по сравнению с 1,5 литра в 2010 г, и намного ниже, чем в ЕС, превышающей 10 литров.

Однако с 2013 г, ПСР активизировала усилия по ограничению продажи алкоголя и алкогольных заведений, в основном за счет повышения налогов, а также законодательных мер, касающихся лицензирования, операционной и рекламной деятельности соответствующих предприятий. Употребление было фактически запрещено на официальных приемах, что создало социальное давление на частные собрания, чтобы они последовали их примеру. Бары, таверны и другие заведения, где подают алкоголь, столкнулись с одними из самых жестких ограничений в рамках мер против пандемии коронавируса.

Лавина повышения налогов превратила “раки” в предмет роскоши. Ценник на 700-миллилитровую бутылку, которую турки называют просто “большой”, в настоящее время составляет 160 турецких лир (20$). Сегодня более половины наемных работников в Турции получают минимальную ежемесячную заработную плату в размере 2325 лир (294$), на которую можно купить около 15 бутылок. Другими словами, “большой” стоит почти 7% дохода минимального заработка. Однако его цена до вычета налогов составляет менее 6$. Оставшиеся 14$ – или 70% от того, что платит потребитель, – поступают в государственную казну в виде двух налогов – налога на добавленную стоимость в размере 3$ и гораздо более крупного специального потребительского налога в размере 11$. В целом, сумма налога до налогообложения составляет 234%.

В прошлом году косвенные налоги на алкогольные напитки составили 3% всех налоговых поступлений.

С 2003 г, первого полного года у власти ПСР, до 2012 г, индекс потребительских цен, определяющий инфляцию, вырос на 204%, а цена на “раки” выросла на 236%. Настоящее разделение произошло в последующие годы, когда ПСР стала более авторитарной, усилила давление с целью подавления политического инакомыслия и стала более настойчивой в своих усилиях по формированию общественной жизни в соответствии с ее исламскими ценностями. За 7 лет до сентября 2020 г, индекс потребительских цен вырос на 213%, а цены на “раки” выросли на 359%. Специальный потребительский налог, взимаемый с продажи алкоголя, в прошлом году составил 10% от всех доходов этой категории, увеличившись вдвое с 5% в 2006 .

Потребление, и производство упали. В 2019 г, объем производства “раки” в Турции составил 28 млн литров, что на 36% меньше, чем в 2004 г, когда было 44 млн литров, несмотря на средний рост населения на 1,5% в год и двукратное увеличение притока туристов. Производство пива и вина относительно увеличилось, но не настолько, чтобы компенсировать сокращение производства “раки”.

Между тем, резкий рост продаж этилового спирта, который в прошлом году составил 212 млн литров, отчасти объясняется распространением домашнего “раки” – ответом алкоголиков правительству. Интернет изобилует веб-сайтами и видео, обучающими новичков приготовлению национального напитка в домашних условиях, в то время как старые руки хвастаются, что производят “раки” по цене около 35 лир (4,50$) за литр, что составляет пятую часть розничной цены собственные рецепты.

Повышение цен сильно ударило по тавернам Турции. Поскольку цена на “раки” в закусочных еще выше, таверны жалуются на большую потерю клиентуры и обращаются к некоторым новаторским методам, чтобы уменьшить количество посетителей. Отчаявшись удержаться на плаву, многие таверны сегодня позволяют посетителям приносить “раки”, будь то из магазина за углом или их собственных домашних продуктов.

Однако независимо от того, насколько изобретательными и трудолюбивыми турки были в обходе ограничений, давление правительства по формированию образа жизни становится для многих крайне тяжелым.

Эрдоган, делает все абсолютно правильно, подавляя инакомыслящих идиотов и проводит компании по борьбе с пьянством.

Эрдоган – “С тех пор, как я стал мэром, я избавился от алкоголя, где бы я ни был”

Эрдоган: “Почему законы, изданные двумя пьяницами, вызывают у вас уважение, а законы, продиктованные Исламом, нужно отвергать? Никто не должен делать алкоголь вопросом идентичности нации. Это не вмешательство в чей-либо образ жизни. Если хочешь выпить, пей дома”

Под двумя пьяницами Эрдоган понимал Мустафу Кемаля Ататюрка, основателя современной Турции, и его правую руку Исмета Инону.