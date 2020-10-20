Мику Хацунэ исполнит репертуар песен Михаила Круга

20.10.2020, 16:37, Разное

Японская виртуальная певица Мику Хацуне на готовящемся фестивале аниме-искусства в Токио представит публике популярные хиты русского шансона, сообщает издание Incel-Post.

В опубликованной заметке говорится, что у Мику появится возможность синтезирования песен с использованием фонем русской речи. Для этого будет записан тембр голоса прототипа девушки – актрисы Саки Фудзиты «на главном языке россиян». В дальнейшем запись передадут в «Институт русского шансона», расположенный в одной из воронежских колоний, где будет реализована «уникальная технология сэмплирования с использованием творческих навыков местных заключенных».

– Круг полюбился людям во всем мире, недаром же его внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Эти песни пронзительно лиричные, жизненные, необыкновенные. Каждому отдельному человеку чарующая мелодия шансона раскрывается по-разному, своеобразный символизм в этом есть, понимаете? – поделился мнением организатор концерта Синдзюку Абу.

На фестивале будут исполнены такие треки, как «Владимирский централ», «Фраер», «Приходите в мой дом», «Золотые купола» и «Кольщик». Организаторы обещают превратить отдельный номер в красочное шоу, на котором зрителям будет также предложено посмотреть аниме про откинувшегося с «зоны» авторитета, сыграть в «очко» или «пидора», сделать модную наколку. Во время антракта гостей угостят «отборным забайкальским чифирем и сигаретами».