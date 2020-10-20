По состоянию на 16 октября больницы получили почти 5,5 млрд на лечение COVID-19 – Степанов

20.10.2020, 16:30, Новости дня

Национальная служба здоровья Украины по состоянию на 16 октября перечислила медицинским учреждениям, которые лечат больных COVID-19, 5,464 млрд грн. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании Верховной Рады, сообщает корреспондент “ГОРДОН”.

“По состоянию на 16 октября медицинским учреждениям, которые лечат больных COVID-19, Национальная служба здоровья перечислила 5,464 млрд грн. Почти 6 млрд грн направлено на осуществление доплат к заработной плате медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения. Эти доплаты начались с 1 сентября 2020 года”, – отметил глава Минздрава.

Он сообщил, что медикам уже выплачено 2,234 млрд грн доплат, а остальное выделенное финансирование будет направлено на выплаты до конца года.

По словам министра, Минздрав также согласовал закупку 54 компьютерных томографов для больниц на сумму 774 млн грн. До конца года будет закуплено еще 107 компьютерных томографов.

В регионы также направили 572 млн грн для обеспечения подачи кислорода в больницах. Кроме этого, уже закуплены и доставлены в лечебные учреждения почти 6 млн единиц средств индивидуальной защиты, еще 11 млн единиц будут поставлены до конца года.

Кроме этого, для работы лабораторных подразделений Министерства здравоохранения было выделено 911 млн грн.

По состоянию на 20 октября в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции, из них 5469 – за последние сутки. Скончалось в стране с начала эпидемии 5786 больных с COVID-19, вылечилось 129 533 пациента.