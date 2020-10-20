 

Фесенко: Зеленский болезненно воспринимает критику. Поэтому в послании стремился показать, что выполняет свои обещания

20.10.2020, 16:30, Новости дня

О послании президента, не вдаваясь в детали о сути и тональности.

Это было не столько обращение к Верховной Раде, сколько обращение к народу (это прозвучало в первых словах) и избирателям (в первую очередь – к своим).

По форме – это отчет о выполнении своей предвыборной программы. Думаю, что главный мотив выбора именно такого формата выступления – показать своим избирателям неизменность своей позиции и выполнение того, что обещал сделать. Мне кажется, что Зеленский очень болезненно воспринимает критику в свой адрес, особенно за невыполнение тех или иных программных обещаний. Поэтому он стремился показать, что он выполняет то, что обещал, и что много сделал за почти полтора года своего правления. Одновременно это и непрямой посыл еще раз поддержать его и его партию на предстоящих местных выборах.

По тональности – очень эмоциональное выступление, что отмечают (но критично) даже его оппоненты. Замечу, что у Зе снова появился драйв, который у него исчез последние месяцы. Раньше он выглядел утомленным, прежней эмоции не было. Сейчас она опять появилась. Еще одна особенность этого выступления – полемический задор. Президент Зеленский в своем выступлении обращался в первую очередь к простым гражданам, а вот полемизировал со своими оппонентами, главным образом – с теми, кто присутствовал в парламентском зале.

Источник: Владимир Фесенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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