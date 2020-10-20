 

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра экономики Петрашко

20.10.2020, 16:30, Новости дня

Группа народных депутатов Украины зарегистрировала проект постановления №4233, где предлагает уволить Игоря Петрашко с поста министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. 

Проект был зарегистрирован 19 октября нардепами из фракций “Слуга народа”, “Голос”, “Батьківщина”, “Оппозиционная платформа – За жизнь”, групп “Довіра” и “За майбутнє”.

В пояснительной записке (.docx) авторы документа заявили о неудовлетворительной работе Петрашко на этой должности. Депутаты заявили, что за время работы министра основные экономические показатели существенно ухудшились: углубился спад промышленного производства, поднялся уровень безработицы. 

Также, по словам авторов документа, Минитерство бездействовало и не оказывало помощь аграриям, пострадавшим от неблагоприятных климатических условий.

Кроме этого, нардепы подчеркнули, что Петрашко не приходил на заседания профильного комитета парламента, хотя появлялся на заседаниях других комитетов.

“Вышеизложенное свидетельствует, что министр неудовлетворительно обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в соответствующих сферах деятельности министерства, в связи с чем подлежит увольнению с занимаемой должности”, – говорится в документе.

Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга “Укрлендфарминг”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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