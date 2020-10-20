 

Ткаченко показал пятилетнего сына и поблагодарил жену за это счастье

20.10.2020, 16:30, Новости дня

Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко 20 октября на своей странице в Instagram разместил фото, на котором запечатлен его сын Данила на фоне шаров и подарков. Ткаченко посвятил публикацию пятилетию Данилы.

“Малому уже пять лет. Даня сам умеет планировать собственный день рождения, размышляет о смысле жизни и легко переходит с украинского языка на английский”, – написал министр культуры. 

По словам Ткаченко, его сын гордится страной, в которой родился, чем вдохновляет отца на работу.

“Анна, благодарю за это счастье, люблю”, – подытожил министр, обращаясь к супруге Анне Ткаченко.

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Малому 5 років Даня вже сам вміє спланувати власнии * День народження (аж до кольору святкових кульок), розмірковує про сенс життя, мріє винаи * ти ліки від хвороб, розбудовує цілі міста з LEGO та легко переходить з украі * нськоі * на англіи * ську. З ним можна заночувати в наметі у лісі під звук багаття, дивлячись на зірки та мріючи. А ще битися на джедаи * ських мечах. Малии * пишається краі * ною, де народився. Тому дуже хочеться, щоб у своі * 15-років він тільки зміцнив віру у цьому відчутті. Це – надихає на роботу * І @girlboss.rocks , дякую за це щастя. Люблю

Публикация от Олександр Ткаченко (@o.tkachenko.ua) 19 Окт 2020 в 11:55 PDT

Ткаченко родился в 1966 году в Киеве. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1993–1999 годах возглавлял продакшен-студию “Нова мова”, которая производила несколько телепрограмм для каналов “УТ-1” и “Интер”. В 1996 году начал сотрудничество с телеканалом “1+1”, где создал новостную программу ТСН. В конце 1990-х – начале 2000-х возглавлял “Новый канал”, затем весь телевизионный холдинг бизнесмена Виктора Пинчука (“Новый канал”, СТБ и ICTV), работал на РЕН ТВ в России.

В 2008 году вернулся на “1+1”. До 2019 года он занимал должность генерального директора группы “1+1 медиа”, в которую входит несколько принадлежащих бизнесмену Игорю Коломойскому каналов, в том числе “1+1”, “2+2”, ТЕТ.

В 2019 году был избран в Верховную Раду по списку партии “Слуга народа” (№9 в списке). Не исключал, что будет баллотироваться в мэры Киева. 

В  июне 2020 года Ткаченко был назначен на должность министра культуры и информационной политики. 

С января 2015 года Ткаченко живет в браке с Анной Баранник. Сын Данила родился 20 октября 2015 года. 

Ранее Ткаченко в течение 20 лет был женат на продюсере Татьяне Гнедаш. От предыдущих отношений у него есть две дочери – Александра (1989) и Ева (2012). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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