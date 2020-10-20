 

Минюст США обвинил Google в монополизме

20.10.2020, 16:00, Новости дня

Минюст США подал иск к американской корпорации Google, обвинив ее в монополизме, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Google обвиняется в злоупотреблении своим доминированием в области онлайн-поиска для того, чтобы уничтожать конкуренцию, из-за чего потребителям был нанесен вред, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам расследования, в котором пришел к выводу, что Amazon, Facebook, Apple и Google используют монополистическую тактику, подрывая конкуренцию.



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