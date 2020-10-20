 

Вирусолог заявил о необходимости ввести нерабочие дни в России из-за COVID-19

20.10.2020, 15:43, Разное

Доктор медицинских наук Виктор Зуев призвал власти России ужесточить ограничения по коронавирусу. По его мнению, введение режима нерабочих дней поможет снизить скорость распространения болезни.

Чиновники в беседе с “РБК” сообщили, что президент Владимир Путин не рассматривает возможность повторного карантина. Специалисты, с которыми общается глава государства, настаивают на неэффективности этой меры.

По состоянию на 20 октября общее число зараженных составляет 1,431 миллиона. За прошедшие сутки зарегистрировали 16,319 тысячи случаев. Днем ранее оперативный штаб сообщил о 15,982 тысячи инфицированных.

В Минздраве предрекли стабилизацию ситуации с коронавирусом в России уже в ближайшее время. По подсчетам специалистов, эпидемиологическая обстановка в стране значительно улучшится через две недели.

Лидером по количеству инфицированных является Москва. Правительство столицы просит всех пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями оставаться дома. Также учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение.

Всех работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим. В случае отказа выполнить требования властей они должны будут заплатить штраф до 300 тысяч рублей.



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