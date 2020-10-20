Какие факторы риска болезней сердца можно увидеть невооруженным глазом&

20.10.2020, 15:30, Разное

Сердечно-сосудистые заболевания – первая причина смертности во всем мире. Точно высчитать индивидуальный риск от сердечных проблем непросто. Для расчета требуется знать уровень артериального давления, показатели холестерина и липидов, сопутствующие заболевания и семейный анамнез, срок курения и эффективность работы почек. Могут потребоваться данные УЗИ сердца.

Очень примерно узнать, угрожают ли вам серьезные проблемы с кровеносной системой можно на специальных калькуляторах. Но иногда внешние признаки сообщают о потенциальной беде с сосудами не хуже, чем лабораторные анализы и долгий распрос.

Липоидная дуга на роговице

Это серый или беловатый круг по краю роговицы. Он может быть неполным и очерчивать радужку только сверху или снизу. По-другому он называется сенильная арка. «Сенильный», значит, относящийся к старости. До 60% людей между 50 и 60 годами имеют такой признак. К восьмидесяти липоидную дугу можно рассмотреть у каждого.

Арка появляется из-за отложения липидов, но после пятидесяти она может быть не связана с высоким уровнем холестерина. Зато у более молодых липоидная дуга говорит о проблемах и с холестерином, и с триглицеридами. Так при внимательном взгляде в глаза можно рассмотреть признаки атеросклероза. А это – прямой сигнал к тому, что сердце работает в тяжелых условиях.

Жировые бляшки в уголках глаз

Медики называют их ксантелазмы. Они чаще возникают на верхнем веке или во внутренних уголках глаз. Могут быть мягкими или довольно твердыми на ощупь. Если появилась одна бляшка, то, вероятно, подтянутся и другие. Со временем они сливаются и могут усыпать все веки. Известно, что внутри ксантелазмы – жировые отложения. Но как именно они образуются, наверняка не понятно.

Многим не нравятся желтоватые отложения вокруг глаз только из эстетических соображений. Исследования говорят, что есть более серьезный повод для волнения. У людей с такими особенностями обнаружили повышенную концентрацию общего холестерина или липопротеинов низкой плотности. Есть версия, что половина людей с ксантелазмами имеют нормальный уровень холестерина, но при этом риск смертности у них остается на 17% выше, чем у людей без этих опознавательных знаков.

Ксантелазмы связывают с атеросклерозом и гипертонией, инсультом и заболеваниями коронарных артерий, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.

Объем талии

Идеальные параметры тела задают не только конкурсы красоты. Врачам и ученым известно, что талия больше 80 см у женщин и 94 у мужчин в два раза увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и в полтора раза – вероятность умереть от любых других заболеваний.

Объем талии – один из составляющих так называемого метаболического синдрома. Этот термин используется для обозначения комплекса таких проблем как диабет, гипертония и ожирение. Признаками синдрома считаются: высокий уровень триглицеридов, низкий уровень липопротеинов высокой плотности (т.н. «хорошего» холестерина), давление выше 140/90, скачки сахара в крови и склонность к отекам. Из них самыми опасными для сердца становятся высокий уровень глюкозы, гипертония и дисбаланс липидов. Они могут привести к атеросклерозу, образованию тромбов и непроходимости сосудов.

Складка на мочке уха

Симптом Френка, или продольная глубокая морщина на мочке – еще один возможный признак ишемической болезни сердца. В некоторых исследованиях почти половина пациентом с острым инфарктом миокарда имела такую складку на ухе. Причем, у пациентов от 50 до 70 лет вероятнее можно было найти характерную морщинку.

Не все ученые сходятся в том, что мочки отражают состояние сердца. Вероятно, по складке на ухе можно делать прогнозы только в сочетании с другими параметрами. Как минимум, дополнительно оценивать возраст и пол. До менопаузы у женщин сердце крепче, чем у мужчин.

Морщины на лбу

Европейское общество кардиологов заметило, что глубокие поперечные морщины могут предсказать, что сосуды и сердце больны. На них стоит обращать внимание, если морщин гораздо больше, чем у ровесников. Прогностической способностью обладают только горизонтальные складки на лбу. Другие, например, «гусиные лапки» вокруг глаз, оказались безобидны.

Оценить это помогло 20-летнее наблюдение за выборкой из 233 пациентов. Результаты показали, что с увеличением количества морщин растет и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это не значит, что появление складки на лбу – направление на ЭКГ. Но, возможно, избавиться от морщин поможет именно кардиолог, а не косметолог.

Облысение

Выпадение волос на макушке и висках – еще один необычный и неоднозначный способ определить повышенный риск ишемической болезни сердца. Связь между облысением и состоянием сосудов заметили только у мужчин. У пациентов с выпадающими волосами чаще обнаруживали повышенное давление и холестерин. С другой стороны, оказалось сложным проверить, является ли наличие волос защитным фактором от заболеваний сердца. Поэтому, так же, как морщины на лбу и складка на мочке уха, облысение может быть сигналом о сердечно-сосудистых проблемах только вместе с другими признаками.

Что делать, если вы обнаружили у себя описанные симптомы? Правильное решение – получить консультацию терапевта или кардиолога. Надо дополнить внешние наблюдения лабораторными и инструментальными исследованиями. После этого станет ясно, можно ли спасти сердце изменением образа жизни или надо помочь ему таблетками.