 

Саша Плющенко впервые показал поклонникам поперечный шпагат

20.10.2020, 15:25, Разное

Саша Плющенко, которого звездные родители привыкли называть Гном Гномыч, продемонстрировал подписчикам в микроблоге Instagram результаты своих профессиональных тренировок. Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плщенко впервые показал, что он может садиться на поперечный шпагат.
7-летний Гном Гномыч не перестает удивлять поклонников своей физической формой. Он тренируется под руководством хореографа и тренера Алексея Захарченко. В микроблоге Саша Плющенко показал серию снимков, на которых он демонстрирует различные упражнения. Больше всего подписчиков поразил поперечный шпагат, который свидетельствует о высоком уровне подготовки спортсменов. В комментариях фолловеры похвалили сына Яны Рудковской за его стремление к победам и физический труд.

Часто видео с тренировок старшего наследника Евгения Плющенко критикуют. Пользователи Сети считают, что знаменитые родители слишком суровы к Гном Гномычу и «забирают у ребенка детство». Им кажется, что Саша Плющенко не успел побыть обычным ребенком, который просто может погулять с друзьями. Однако многие поддерживают взгляды фигуриста и продюсера на воспитание детей и считают, что в спорте без труда невозможно достигать побед.



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