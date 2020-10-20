 

Филипп Киркоров за вопрос о дне рождения Дмитрия Пескова обматерил журналистку

20.10.2020, 15:25, Разное

Филипп Киркоров снова не нашёл общего языка с сотрудницей СМИ. Король отечественной поп-сцены обматерил журналистку за вопрос о дне рождения Дмитрия Пескова.
Недавно состоялось светская вечеринка, на которой присутствовали многие российские знаменитости. Поводом для неё послужил день рождения Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь Владимира Путина с размахом отметил 57-летие, и это событие привлекло внимание прессы. В Сеть попали видеоролики, на которых видно, как знаменитости общаются, но никто не использует средства индивидуальной защиты и не соблюдает социальную дистанцию, хотя не многие на мероприятии имели иммунитет от COVID-19. Именинник и его супруга Татьяна Навка уже переболели коронавирусом, а многие присутствующие пока нет. Сотрудники СМИ попытались связаться с гостями, но на контакт вышел только Филипп Киркоров. Узнав причину обращения к нему, исполнитель обматерил журналистку и в грубой форме попросил отстать от него, отметив, ничего хорошего та всё равно не написала бы о нём, желая лишь привлечь внимание к своему изданию. Завершая разговор, артист не менее нецензурно заявил, что его утомили подобные случаи.

Виновник торжества также не пошёл на контакт с журналистами, но несколько слов сказала его жена. Татьяна Навка отметила, прошедшая вечеринка имела частный характер, пишет MKRU.



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