 

Певец Андрей Губин перестал отвечать на звонки и сообщения

20.10.2020, 15:25, Разное

Появилась информация о том, что звезда 90-х Андрей Губин перестал выходить из дома. Друзья и знакомые знаменитости начали бить тревогу, поскольку в последние годы у него присутствуют определенные проблемы со здоровьем.
В последний раз Губин представал перед публикой три месяца назад. Тогда поклонники порадовались, что увидели певца, но отмечали, что тот выглядит изможденно. С того времени отсутствует информация по поводу того, как живет исполнитель.

Как пояснила приятельница Андрея Губина, он отказывается выходить на улицу, практически никогда не читает сообщения и не отвечает на звонки. Ранее подобные инциденты не происходили, поэтому друзья переживают за артиста.

В последние годы Губин практически не посещал публичные мероприятия и не появлялся на телевидении. В рамках программы «Секрет на миллион» певец рассказывал, что страдает серьезной болезнью.



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