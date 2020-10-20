 

Ефремова доставили в суд

20.10.2020, 14:43, Разное

Днем 20 октября в здание Московского городского суда был доставлен актер Михаил Ефремов, передает Пятый канал. Происходящее сняли на видео. Трое судей будут рассматривать аппеляцию, которую тот подавал ранее.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на восемь лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, которое артист устроил будучи пьяным. За судебным процессом с участием звездных адвокатов следила практически вся страна.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Горящие Библии в Портленде – кремлевская пропаганда? (видео)

07.08 / У Пухляша из Little Big появился мальчик-секретарь

02.08 / Мнение: Наши таки победили на Евровидении

20.07 / Коронавирус нашли в крови донора, симптомы болезни у которого исчезли 40 дней назад

14.09 / Лукашенко сделали предупреждение: Замести все под ковер не получится

06.08 / Ученые предложили использовать лавовые трубы для жизни на Марсе

04.09 / «Не травмируйте ребёнка!» – Личное мнение

04.08 / Собаки и кошки могут заразиться коронавирусом от людей — исследование

23.08 / Мнение: Письмо: “Стала аддиктом имиджа”

07.07 / Лишенного сана отца Сергия оштрафовали за отрицание коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска