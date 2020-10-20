Мнение: Незадолго до…

20.10.2020, 14:25, Разное

Новая работа художника-колориста Марины Амарал.

Николай II с семьей в Царском селе с офицерами 148-го Каспийского пехотного полка. Начало 1914-го года.

Через 3 года княжну Анастасию выпишут с должности почетного шефа полка, после того как в честь установления в России республики и победы Временного правительства, из полков уберут всех членов императорской фамилии, а после выхода Приказа №1, в полку воевавшем на румынском фронте будет установлена власть солдатских комитетов, а позднее начнутся выборов офицеров, коим осенью 1917 года станет полковник Гиттис. Он же и подпишет распоряжение о ликвидации полка в 1918-м году в рамках плановой ликвидации полков старой армии.

В годы гражданской войны часть офицеров полка воевала за красных, часть за белых, а некоторые даже за Скоропадского, покуда тот не сбежал к немцам (генерал-лейтенант Шильдбах был пойман в 1921 году, приговорен к расстрелу за службу украинским самостийникам и белогвардейцам, но амнистирован в 1922. Преподавал в военных ВУЗах, в 1931 году снова арестован по делу "Весна", но снова отделался легко – получил всего 3 года. Но с 3-го раза не фартануло – в 1938 году снова арестовали и расстреляли. При Хрущеве его не реабилитировали. Реабилитирован он был при Ельцине в 1996.)

Уцелевшие в мясорубке Первой мировой и гражданской войны, влились в послевоенную РККА, где и служили до 30х годов – некоторые попали под "Весну" (бывший командир полка прятал у себя старое полковое знамя царской армии, а некоторые офицеры из бывших знали, но не донесли куда следует – полковника расстреляли, офицеры получили от 3 до 10 лет), некоторых посадили (один вообще сидел с конца 30х до середины 50х) или расстреляли в 1937-1938 годах.

Полковник Гиттис сделал карьеру в РККА дослужившись до командира корпуса, но в 1937-м году был арестован, а в 1938-м году расстрелян, пройдя по списку подписанному лично Сталиным. При Хрущеве был реабилитирован.

Ну а командовавший полком в период, когда была сделана эта фотография полковник Искрицкий, тоже примкнул к Красной Армии в 1918 году, но в 1919 году выписался из РККА, поскольку не хотел воевать против белогвардейцев. Потом снова попал в списки Генштаба РККА, а потом занимался преподаванием для красных командиров. С 1929 по 1947-й с небольшими перерывами сидел, умерев в ссылке в Казахстане в 1949-м году. Те, кто вместе с белыми драпанул из России, умерли в эмиграции – кто на Балканах, кто во Франции. Ну а бывшего царя с семьей еще в 1918-м расстреляли по самовольному решению Уралсовета.

В общем, впереди участников этой фотографии ждала весьма насыщенная жизнь, у многих из них – недолгая.

Разумеется, в 1914-м году они не предполагали, что через 3-4 года они окажутся по разные стороны линии фронта.