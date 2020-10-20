Под Москвой шестеро грабителей обнесли дом бизнесмена

20.10.2020, 14:23, Разное

Шестеро грабителей, лица которых скрывали медицинские маски, ворвались в дом живущего в Звенигороде предпринимателя, передает телеканал “360”. Мужчину, его жену и их дочь семиклассницу злоумышленники связали, после чего забрали из сейфа деньги – почти миллион рублей, а также три дорогих смартфона. Общий ущерб оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Дом предпринимателя не был оборудован камерами наблюдения или сигнализацией. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.