Председатель Одесской ОГА вылечился от COVID-19

20.10.2020, 14:15, Новости дня

Председатель Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый сообщил 20 октября в Facebook, что выздоровел от коронавирусной инфекции.

“Получил отрицательный результат теста на COVID-19. Поэтому с сегодняшнего дня работаю уже на рабочем месте в Одесской областной государственной администрации. Непростой период болезни прошел, и я хочу еще раз поблагодарить врачей – теперь я на собственном опыте убедился, как они самоотверженно работают ради каждого пациента”, – написал он.

Глава ОГА рассказал, что в первые дни симптомы COVID-19 были слабые, а позже появились, “как и у всех”, слабость, насморк и повышенная температура.

“Последствия заболевания еще ощущаются – несколько дней придется работать из кабинета”, – отметил Куцый.

Отримав негативний результат тесту на COVID-19. Тож відсьогодні працюю вже на робочому місці в Одеська обласна державна… Posted by Максим Куций on Teisipäev, 20. Oktoober 2020

О своем инфицировании коронавирусом Куцый проинформировал 12 октября. Он объяснил, что в связи со сложившейся ситуацией перешел на удаленный режим работы.

По состоянию на 20 октября в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции (в Одесской области – 19 343), из них 5469 – за последние сутки. Скончалось в стране с начала эпидемии 5786 больных с COVID-19, вылечилось 129 533 пациента.