 

Мнение: Зачем кибердиверсанты из ГРУ атаковали компьютеры Олимпиады?

20.10.2020, 14:10, Разное

США разоблачила очередных диверсантов из ГРУ. Даже фотографии диверсантов отыскали. Явно из соцсетей.

Минюст США утверждает, что кибердиверсанты из ГРУ атаковали Зимние Олимпийские игры 2018 года и пытались сорвать выборы во Франции в 2017 году.

В компьютерных атаках, якобы, использовались вредоносные программы, при помощи которых были выведены из строя тысячи компьютеров, используемых для поддержки зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.

Одно мне не понятно. А каким был мотив ГРУ атаковать компьютеры  Олимпиаду? И именно Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане?

Источник: Ирек Муртазин



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