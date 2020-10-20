Мнение: Зачем кибердиверсанты из ГРУ атаковали компьютеры Олимпиады?

20.10.2020, 14:10, Разное

США разоблачила очередных диверсантов из ГРУ. Даже фотографии диверсантов отыскали. Явно из соцсетей.

Минюст США утверждает, что кибердиверсанты из ГРУ атаковали Зимние Олимпийские игры 2018 года и пытались сорвать выборы во Франции в 2017 году.

В компьютерных атаках, якобы, использовались вредоносные программы, при помощи которых были выведены из строя тысячи компьютеров, используемых для поддержки зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.

Одно мне не понятно. А каким был мотив ГРУ атаковать компьютеры Олимпиаду? И именно Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане?