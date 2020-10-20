 

Коронавирус поставил в России новый рекорд: за сутки выявили более 16 тысяч случаев заражения

20.10.2020, 13:43, Разное

Диагноз поставили 16 319 жителям 84 регионов страны. У 28,6% из них нет ярко выраженных симптомов.

Москва находится на первом месте по числу зараженных. В столице инфекцию подхватили 4 999 человек. За ней следует Санкт-Петербург с 695 больными. Также в первую тройку вошла Московская область, где выявили 426 новых случаев.

Таким образом, общее число инфицированных в России составляет 1,43 миллиона. За весь период вылечились и покинули больницы 1,08 миллиона человек. Жертвами коронавируса нового типа стали 24 тысячи граждан.

Отметим, что власти страны не рассматривают возможность введения повторного карантина. Большинство специалистов, с которыми общается президент Владимир Путин, не видят необходимости в ужесточении ограничений.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о скорой стабилизации эпидемиологической обстановки. Ситуация с распространением вируса улучшится уже через две недели.

В беседе с радио Sputnik врач Георгий Викулов назвал сильный иммунитет главной защитой от COVID-19. Специалист порекомендовал россиянам регулярно заниматься физкультурой. При этом нужно избегать сверхнагрузок.



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