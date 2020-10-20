Крик души Наташи Королевой в адрес телешоу получил поддержку

20.10.2020, 13:43, Разное

После того, как общественности стало известно об измене Сергея Глушко (Тарзана) Наташе Королевой, в эфире ток-шоу “Пусть говорят” появилась любовница стриптизера Анастасия Шульженко. Девушка в подробностях рассказала о своих отношениях с мужем певицы.

Королева и Глушко были в ярости из-за того, что их личная жизнь обсуждается на телевидении, да еще и без их ведома. Спустя несколько недель подобный выпуск снял Андрей Малахов, из-за чего потерял уважение Королевой.

Спустя несколько дней возмущенная певица написала в “Инстаграм”: “Продюсеры создают, финансируют, режиссируют и внедряют подставных людей в эти низкопробные, аморальные спектакли. Ради рейтингов просмотра своих желтых передач они готовы причинить массу проблем, поссорить, посеять недоверие и вражду”.

Эксперт Вадим Манукян, который в 2017 году принимал участие в съемках известного скандального ток-шоу, поддерживает негодование Наташи Королевой. Он видел, как людей стравливали друг с другом в студии. Манукян отказался выходить в кадр, потому что увидел за кулисами человека, который находился в неадекватном состоянии.

“Я слышал, как много уважаемых людей в рекламную паузу возмущались тем, что их пригласили на этот балаган. Кто-то посреди съемок даже встал и ушел. Потом эти телешоу получили небольшие нагоняй и, по крайней мере, постановочные драки там прекратились”, – сказал эксперт.

Однако Манукян не отрицает того, что на телевидении по-прежнему обсуждаются недостойные внимания темы.”Никто не в праве лезть в личную жизнь публичных людей, тем более если они сами по этим шоу не ходят. Они и без телевидения разберутся как им жить”, – резюмировал он.