 

Крик души Наташи Королевой в адрес телешоу получил поддержку

20.10.2020, 13:43, Разное

После того, как общественности стало известно об измене Сергея Глушко (Тарзана) Наташе Королевой, в эфире ток-шоу “Пусть говорят” появилась любовница стриптизера Анастасия Шульженко. Девушка в подробностях рассказала о своих отношениях с мужем певицы.

Королева и Глушко были в ярости из-за того, что их личная жизнь обсуждается на телевидении, да еще и без их ведома. Спустя несколько недель подобный выпуск снял Андрей Малахов, из-за чего потерял уважение Королевой.

Спустя несколько дней возмущенная певица написала в “Инстаграм”: “Продюсеры создают, финансируют, режиссируют и внедряют подставных людей в эти низкопробные, аморальные спектакли. Ради рейтингов просмотра своих желтых передач они готовы причинить массу проблем, поссорить, посеять недоверие и вражду”.

Эксперт Вадим Манукян, который в 2017 году принимал участие в съемках известного скандального ток-шоу, поддерживает негодование Наташи Королевой. Он видел, как людей стравливали друг с другом в студии. Манукян отказался выходить в кадр, потому что увидел за кулисами человека, который находился в неадекватном состоянии.

“Я слышал, как много уважаемых людей в рекламную паузу возмущались тем, что их пригласили на этот балаган. Кто-то посреди съемок даже встал и ушел. Потом эти телешоу получили небольшие нагоняй и, по крайней мере, постановочные драки там прекратились”, – сказал эксперт.

Однако Манукян не отрицает того, что на телевидении по-прежнему обсуждаются недостойные внимания темы.”Никто не в праве лезть в личную жизнь публичных людей, тем более если они сами по этим шоу не ходят. Они и без телевидения разберутся как им жить”, – резюмировал он.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Ученые объяснили опасность коронавируса для молодых людей

18.09 / Мнение: Как Крымский мост изменил жизнь людей на юге

06.10 / Азиза рассказала о новых деталях убийства Игоря Талькова

18.09 / Мнение: Защиты подлеца

21.09 / Мнение: Воды не будет до марта

29.07 / Эмбер Херд зачитала финальное заявление по судебному разбирательству Джонни Деппа: “Он заставил меня вновь пережить самые болезненные моменты в жизни”

09.07 / В армию России начались поставки новейших самоходок «Коалиция СВ»

03.07 / На Курилах установили знак в честь поправки о неотчуждаемости территорий

06.07 / Подмосковье обогнало Петербург в рейтинге самых благополучных регионов

28.07 / Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поделились фотографиями с помолвки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска