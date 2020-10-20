 

В Москве от укуса осы скончалась известный эколог

20.10.2020, 13:23, Разное

Председатель совета московского отделения политической “Партии зеленых” Александра Аставина была обнаружена мертвой в собственной квартире, передает РИА ФАН. 39-летняя женщина общалась с другом по телефону и пила сок. Как выяснилось позже, в коробке пряталась оса.

Насекомое ужалило эколога, о чем та успела сообщить собеседнику, после чего женщина почувствовала себя плохо и связь с ней пропала. Товарищ Александры Аставиной безуспешно пытался ей дозвониться, а затем и лично приехал к ней домой. Когда ему никто не открыл он вызвал спасателей и скорую.

Попав внутрь специалисты обнаружили женщину мертвой. Рядом на столе лежала оса. В соседней комнате все это время спал маленький ребенок. Его передали на попечение родственникам до того времени, пока из мужа не вернется муж Александры Аставиной.



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