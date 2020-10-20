Ученых удивило количество микропластика, который дети получают из пластмассовых бутылочек

20.10.2020, 13:20, Разное



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Пластиковые бутылочки для кормления детей могут выделять большое количество микропластика в питательные смеси. Но науке до сих пор неизвестно, оказывает ли этот микропластик влияние на здоровье детей. Новое исследование, которое провели ирландские ученые, опубликовано в Nature Food.

Ученые фокусировались на нескольких видах бутылочек, сделанных из полипропилена. Сегодня большую часть бутылочек и пищевых контейнеров производят из этого материала

В исследовании использовали новые бутылочки. Их мыли, стерилизовали, сушили, и затем наполняли чистой водой, нагретой до 70 градусов Цельсия. Эту температуру Всемирная организация здравоохранения рекомендует для приготовления смесей детского питания. Далее бутылочку помещали на одну минуту в автоматический шейкер, который подражал встряхиванию бутылочки при приготовлении смеси. После этого воду изучали под микроскопом.

В среднем бутылочки выпускали 4 миллиона микропластика на один литр воды. Аналогичный результат ученые получили, когда заменили воду на детское питание. Авторы исследования отмечают, что эти количества превзошли их ожидания.

Ученые подсчитали, какое количество микропластика дети могут потенциально получать, исходя из известных данных о доле естественного вскармливания в разных странах. Они пришли к выводу, что среднее количество микропластика, которое ребенок может получить – 1,6 миллионов частиц в день в течение 12 месяцев.

Авторы указывают, что стерилизация и воздействие горячей воды оказывают наибольшее влияние не выработку микропластика. При температуре 25 градусов стенки бутылочки выбрасывают 0,6 миллионов частиц на литр, при температуре 95 градусов – 55 миллионов. Этот эффект можно существенно облегчить, если прибегнуть к методам стерилизации, которые не связаны с высокой температурой, и готовить смесь не в пластиковом сосуде.

Исследователи подчеркивают, что не ставили целью исследования распространять панику в среде молодых родителей.