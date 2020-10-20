В Сети рассекретили дизайн обновлённого кроссовера SsangYong Rexton

20.10.2020, 13:17, Разное

Кроссовер SsangYong Rexton прошёл обновление, дизайн модели рассекретили в Сети. Машина получила увеличенную трапециевидную решётку радиатора и зауженные головные светодиодные фары.

В интернете появился фотоснимок модели SsangYong Rrexton, причём до официальной премьеры новинки. На официальном тизере ранее была представлена задняя часть автомобиля, не дающая полного представления о проведенных изменениях. Презентация обновлённого кроссовера состоится 4 ноября. Согласно планам производителя, в ходе мероприятия потенциальные покупатели смогут ознакомиться с новинкой. Опубликованный во Всемирной сети снимок наглядно показывает внешний вид машины. Кузов не закрыт чехлом и не имеет камуфляжной плёнки. Согласно имеющейся информации, компания не обновляла все узлы автомобиля, речь, в основном, идёт об изменении внешнего вида машины. Дизайн переднего и заднего бамперов, а также крыльев изменён. Кроссовер SsangYong Rexton, прошедший обновление, получил некоторые улучшения в салоне. Установлена новая система мультимедиа, а также селектор автоматической КПП, который выполнен в формате не фиксируемого джойстика.

Актуальная версия модели SsangYong Rexton предлагается на рынке с мотором, имеющим рабочую камеру 2,2 л, мощность двигателя составляет 187 л. с. Обновлённый кроссовер получит силовой агрегат с камерой сгорания 2,0 л, мощность ДВС составит 190 л. с., в качестве трансмиссии предложили доработанную АКПП.