В Сети представили обзор смартфона Xiaomi POCO X3 NFC

20.10.2020, 13:17, Разное

Суббренд Xiaomi Pocophone представил новый смартфон после долгого перерыва. В Сети уже появился обзор POCO X3с модулем NFC, показывающий его большие возможности за минимальные деньги.

Смартфон среднего класса Xiaomi POCO X3 NFC получил врезанную посредине в верх 6,67-дюймового экрана, защищенного закаленным стеклом Gorilla Glass 5, селфи-камеру, причем вырез не каплеподобный, а круглый. ЖК-дисплей получил IPS-матрицу и разрешение Full HD+, а также олеофобное покрытие. На задней панели из зеркального пластика расположен оригинальный круглый блок камер и одинарная светодиодная вспышка. Разрешение объективов основной камеры составляет два датчика по 2 мегапикселя, 13-мегапиксельный и 64-пиксельный, селфи-сенсор соответствует 20 мегапикселям и снабжен фиксированным фокусом, однако лишен вспышки.

Предусмотрено два варианта цветового оформления – «синий кобальт» и «серый сумрак». За мощность, быстродействие и многозадачность Xiaomi POCO X3 NFC отвечают процессор Snapdragon 732G от Qualcomm и чипы ОЗУ в 6 и 8 Гигабайт в зависимости от модели. Есть в аппарате и слот для карт памяти, сканер отпечатка пальца вынесен производителем на боковую грань, которая тоже пластиковая. При этом частота обновления дисплея составляет 120 Герц, смартфон защищен от брызг по сертификату класса IP53, имеет инфракрасный порт, стереофонические динамики и NFC, USB Type-C, барометр, цифровой компас и мини-джек.

Из-за используемых материалов аппарат, как утверждают блогеры, скользкий при пользовании. Работает POCO X3 NFC на десятой версии Android 10 с оболочкой MIUI 12. Несъемный аккумулятор обеспечивает долгую работу за счет внушительного объема в 5,16 тысячи мАч. Стоимость смартфона в РФ составляет на данный момент от 21 до 22,8 тысячи рублей в зависимости от модификации.