Мнения: РФ необходимо министерство счастья

20.10.2020, 13:08, Новости дня

Пару недель назад губернатор Камчатки заявил, что создаст в регионе министерство счастья. Все решили, что это такой камчатский пиар бессмысленный и беспощадный и сразу о новости забыли. А зря. На самом деле, тема куда важнее, чем могло на первый взгляд показаться.

Пару недель назад губернатор Камчатки заявил, что создаст в регионе министерство счастья. Все решили, что это такой камчатский пиар бессмысленный и беспощадный и сразу о новости забыли. А зря. На самом деле, тема куда важнее, чем могло на первый взгляд показаться.

Современный мир одержим экономическими показателями – цифры ВВП, динамика экономического роста, доходы на душу населения, протяженность железных дорог, количество метров торговых площадей и так далее.

Все эти цифры отлично смотрятся в презентациях институтов по стратегическому развитию и на бюджетных комитетах, но не имеют ни малейшего прямого отношения к реальной жизни людей. Точнее – к тому как они себя ощущают.

Километры построенных дорог, тонны произведенного угля, десятки запущенных спутников и, конечно, проценты годового роста Валового Внутреннего Продукта – не делают людей счастливее. Это легко заметить, когда приезжаешь в некоторые довольно бедные страны. Например, на Кубу, в Бразилию, во Вьетнам или на Бали. Люди живут в бедности, но при этом ты точно понимаешь, что в массе своей они явно – счастливы.

Многие с иронией относятся к пропаганде Победы в Великой Отечественной войне и тем более сочтут статистической ошибкой утверждение, что присоединение Крыма сделало русский народ счастливее. Ведь «величие страны» – абсолютно воображаемый, выдуманный абстрактный параметр. А нас с советских времен учили, что «бытие определяет сознание», не наоборот.

Но, давайте признаем, что цифры роста ВВП являются такой же почти религиозной абстракцией. И, тем не менее, разговор о «стагнации российской экономики» реально может вогнать в депрессию очень разумных и рациональных людей. При этом их собственные доходы и уровень жизни могут неплохо расти, но у них вызывает огромную тревогу сам факт, что показатели РФ в отчетах Всемирного банка выглядят не так хорошо. Как в прошлом году. И поэтому на самом деле все плохо и перспектив у них – никаких.

Уровень ВВП, конечно, связан со счастьем, и чувство национальной гордости тоже играет свою серьезную роль в самоощущении людей. Но помимо этих, более-менее привычных факторов, существуют и десятки других, не менее важных. Например, удовлетворённость жизнью, средняя продолжительность жизни, состояние окружающей среды, безопасность, свобода бизнеса и свобода слова, удовлетворённость работой правительства, плотность социальных связей (это когда человек не чувствует себя одиноким) и так далее.

Это не исключает того, что дороги должны строиться, а ракеты летать, но есть важная деталь – эти показатели не являются конечными целями. Если задуматься всерьез, то единственное, что по-настоящему важно – это то, как чувствуют себя граждане страны. РФ – не слишком счастливая страна. По рейтингам World Happiness Report мы находимся лишь на 73 месте среди 153 стран – ниже Таджикистана или Гондураса. Российские мужчины чаще всех в мире совершают самоубийства. А по общему показателю в этой статистике мы находимся на третьем месте в мире.

На фоне пандемии коронавируса даже этот скромный показатель России, очевидно, упадет еще ниже. Хотя, справедливости ради, пандемия бушует везде. Состояние тревожности и страха на фоне реальных экономических проблем охватывает огромное количество людей, запертых в мегаполисах. Трудно сказать, учитывают ли чиновники этот фактор, или, как и прежде, их занимают только сухие цифры статистики заболевших и закрывшихся предприятий. Но, возможно, именно эта ограниченность мировоззрения наших начальников не дает РФ наконец начать спокойно жить.

Отбросив бесчисленные фантомные боли от реальных и мифических побед и геополитических поражений. Избавившись от комплекса неполноценности перед богатой и успешной Европой. От погони за признанием совершенно чужих, не говорящих по-русски, людей.

В ловушку потребительской экономики, которая построена на бесконечной гонке за «престижем» и социальным признанием, попадают не только люди, но и целые страны. «Статусные» стройки, мероприятия, государственные визиты, войны престижа, рискованные неподъемные инвестиции – все это высасывает огромные ресурсы и ни на сантиметр не приближает людей к ощущению покоя и счастья.

Это – не фантазия и не прожектерство. В мире уже есть страны, которые всерьез используют уровень счастья как KPI. Это и знаменитый пример королевства Бутан, с его Gross National Happiness, упоминаемым даже в конституции. Есть Дубай, руководители которого заявляли, что хотят сделать город самым счастливым на планете. Есть Скандинавия. Скандинавские страны практически с конца 40-х годов сделали ставку на строительство общества «социальной гармонии», в котором всем должно быть хорошо.

Если в Международном индексе счастья до 2010 года самые высокие показатели были у южных стран – Коста-Рики, Ямайки, Доминиканы, то в последнее десятилетие их вытеснили Финляндия, Дания, Исландия и Норвегия.

Кажется, нам точно не помешало бы министерство счастья. И не только на Камчатке.

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