Израиль и ОАЭ подписали соглашения об авиасообщении и безвизовом режиме

20.10.2020, 13:08, Новости дня

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали двусторонние соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий.

Трансляцию церемонии ведет государственная израильская вещательная корпорация «Кан».

Представители сторон поставили подписи на документах в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, главы Минфина США Стивена Мнучина и государственного министра финансов ОАЭ Обeйда бен Хумейда ат-Тайера, передает ТАСС.

«Сегодня мы создаем историю, которая останется для поколений», – сказал Нетаньяху на церемонии встречи в аэропорту первой официальной делегации из ОАЭ.

Он поблагодарил США за поддержку и содействие в продвижении соглашения о нормализации отношений Израиля с ОАЭ.

«Из-за ограничений, связанных с борьбой с распространением коронавируса, я не смогу в этот раз показать вам нашу прекрасную страну, поэтому приглашаю вас приехать к нам еще раз, когда мы справимся с эпидемией», – добавил премьер, обращаясь к гостям из арабской страны.

Планируется, что после подписания соглашений Нетаньяху проведет трехстороннюю встречу c главой американского Минфина и государственным министром финансов ОАЭ Обeйдом бен Хумейдом ат-Тайером, а также серию двусторонних встреч. Все они пройдут на территории аэропорта.

Напомним, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.