Ученые определили возраст наиболее производительного мозга

20.10.2020, 12:53, Разное

Немецкие исследователи выяснили, в каком возрасте производительность мозга находится на пике возможностей и начинает заметно снижаться. Для этого они воспользовались анализом шахматных партий, сыгранных в течение 13 лет в промежутке между 1890 и 2014 годами.

Сотрудники Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана полагают, что шахматы являются надежным инструментом для измерения эволюции умственных способностей и производительности мозга. Правила игры остаются неизменными, а эффективность каждого хода может определить компьютерная программа, отметил Уве Сунде.

Так, был проанализирован 1,6 млн ходов. Оказалось, что результативность партий резко повышалась до 20 лет, своего максимума мозг шахматиста достигал в 35 лет, а уже после 45-летнего возраста наблюдалось снижение активности. При этом исследователи убедились в том, что человек как вид продолжает эволюционировать в интеллектуальном плане, становясь гораздо умнее своих предков. В XIX веке лишь 44% игроков делали оптимальные ходы в шахматах, в 1970-х количество таких шахматистов достигло уже 52%.