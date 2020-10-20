 

Психолог Елена Перелыгина описала состояние не оправившегося от инсульта Бориса Моисеева

20.10.2020, 12:53, Разное

Клинический психолог опровергла слухи о том, что после инсульта российский певец Борис Моисеев не может вести полноценную жизнь. Отказ от проведения концертов Елена Перелыгина объяснила тем, что исполнитель предпочел затворничество светским мероприятиям.
Борис Моисеев до сих пор не оправился от инсульта и его последствия не дают ему в полной мере выступать на сцене, но неполноценным от этого он не становится, отметила Елена Перелыгина. По словам психолога, певец не обездвижен и может разговаривать, он даже сам берет телефонную трубку, но беседы ведет исключительно деловые, чтобы не тратить зря энергию.

Сейчас Борис Моисеев живет затворнической жизнью, но этот выбор необходимо уважать, подчеркнула Елена Перелыгина. А вот слухи о его недееспособности на самом деле «просто добивают» исполнителя. Психолог посоветовала оставить блистательного артиста в покое и не тиражировать недостоверную информацию о здоровье музыканта.



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