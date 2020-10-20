Россия не получила официального отказа США продлить договор СНВ-3

20.10.2020, 12:48, Новости дня

Москва не получила официального ответа Вашингтона на предложение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год, российская сторона рассчитывает на официальный ответ, заявили в МИД.

«Российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября этого года, в которой сформулировано выдвинутое президентом В.В.Путиным предложение продлить действующий ДСНВ на один год. Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях, – сообщается на сайте ведомства.

В МИД РФ добавили, что рассчитывают получить официальный ответ на ноту от 16 октября текущего года.

Также в ведомстве подчеркнули, что Москва предложила продлить ДСНВ на один год и готова вместе с США обязаться «заморозить» на этот период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

«Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», – говорится в сообщении.

Отмечается, если Вашингтон устроит данный подход, то время, выигранное в результате продления договора, можно использовать для проведения двусторонних переговоров о будущем контроле над ядерными вооружениями.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что РФ «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

В ООН сообщили, что надеются на успех договоренностей РФ и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор заявил, что предложение о продлении СНВ-3 – своего рода «политический подарок» американскому коллеге Дональду Трампу. По его словам, США следовало бы его принять.

Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что Белый дом отверг предложение президента РФ без какого-либо серьезного анализа.