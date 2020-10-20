 

Суд оставил в силе приговор пензенской ячейке «Сети»

20.10.2020, 12:48, Новости дня

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор фигурантам пензенского дела запрещенной в РФ организации «Сети», сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал законным приговор Приволжского окружного военного суда», – сообщили РИА «Новости» в суде.

Осужденные и защита, находясь в здании Пензенского облсуда, участвовали в заседании по видеосвязи, рассмотрение дела проходило в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе.

Напомним, в феврале семь фигурантов дела террористического сообщества «Сеть» были осуждены на сроки заключения от шести до 18 лет приговором Приволжского окружного военного суда в Пензе.

В апреле 2019 года террористическое сообщество «Сеть» было внесено в единый федеральный список организаций, признанных террористическими.



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