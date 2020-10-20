Таксиста заподозрили в изнасиловании и ограблении девушки в Москве

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20.10.2020, 12:48, Новости дня

Московского таксиста обвинили в изнасиловании и ограблении клиентки, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

«По версии следствия, 18 октября водитель одной из служб такси города на территории Юго-Западного административного округа, напал на клиентку и изнасиловал ее. После чего, применив насилие к девушке, похитил ее личные вещи, а также паспорт», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье «Изнасилование», а также по статьям «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья» и «Похищение у гражданина паспорта».

Задержанным оказался ранее судимый житель Уфы 1985 года рождения, в автомобиле подозреваемого нашли вещи потерпевшей. Мужчине предъявили обвинение, решается вопрос о заключении под стражу.

В марте в Москве таксист потратил 1 млн клиента, уехавшего с вечеринки в состоянии алкогольного опьянения. 



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