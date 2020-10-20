Сколько белорусов поддерживают присоединение к России

20.10.2020, 12:43, Разное

Граждане Белоруссии поддержат экономическое сближение с Россией, но выступят против присоединения к восточному соседу на правах одного из регионов, уверен эксперт. Если провести опрос, то поглощение республики Москвой поддержит мало белорусов, констатировал политолог.

Другое дело – экономическая интеграция России и Белоруссии, но с сохранением суверенитета. Именно по такому пути идут в последнее время Москва и Минск. Подобный формат сближения поддержат более 50% белорусов, заявил Бышок.

Несмотря на шаткое положение внутри страны и за рубежом, Александр Лукашенко не спешит интегрироваться с восточным соседом. В недавнем интервью российским СМИ он заявил, что сближение на основе Союзного договора 1999 года невозможно. За эти годы выросли новые поколения, поэтому следует поискать другие форматы интеграции, объяснил глава государства.

Тем не менее сейчас у Кремля появились хорошие возможности склонить Александра Лукашенко к уступкам, считает немецкий политолог Александр Рар. Белорусский лидер проводил многовекторную внешнюю политику и лавировал между Россией, Европой и США. После событий последних месяцев путь на Запад для Батьки закрыт, а значит сближение с Москвой становится безальтернативным, убежден эксперт.

“Путин может теперь мягко принудить Лукашенко к дальнейшим уступкам”, – сказал Рар.

Главным препятствием на пути интеграции России и Белоруссии депутат Госдумы Артем Туров назвал политический кризис в республике. Без этого создание Союзного государства невозможно, убежден законодатель.

Москва призывает Александра Лукашенко к конституционной реформе. Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал властям Белоруссии начать общенациональный диалог и подключить к нему оппозицию.

Политический кризис в Белоруссии начался после переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок. Оппозиция не признает итоги президентских выборов. Евросоюз ввел санкции против нескольких десятков чиновников.