Освобождение политзаключенных в Белоруссии назвали подачкой обществу

20.10.2020, 12:43, Разное

Эксперт обратил внимание, что изоляторы покинули люди, которые не имеют политического веса. Во время кампании они выступали в качестве консультантов или адвокатов. “Это подачка обществу”, – выразил мнение Павел Усов.

По его словам, Александр Лукашенко хочет сбить протестные настроения и направить энергию общества в ожидание чего-то большего. Эксперт усомнился в том, что президент освободит своих реальных противников.

Лукашенко хочет показать соотечественникам, что он готов к конструктивному диалогу. Но это не так. В интервью UDF.by политолог заявил, что в скором времени репрессии против оппозиции только усилятся.

Освобождение главных соперников президента – Виктора Бабарико и Сергея Тихановского – станет возможным только при одном условии. Оппозиционеры должны будут полностью подчиниться действующему режиму.

“Александр Лукашенко будет добиваться того, чтобы его противников сломали”, – отметил Усов.

Напомним, акции протеста вспыхнули в Белоруссии в начале августа. По подсчетам независимых СМИ, в демонстрациях приняли участие более одного миллиона жителей страны.

Протестующие выдвигают три требования – освобождение всех политзаключенных, расследование преступлений силовиков и проведение честных и прозрачных выборов президента республики.