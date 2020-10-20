 

Освобождение политзаключенных в Белоруссии назвали подачкой обществу

20.10.2020, 12:43, Разное

Эксперт обратил внимание, что изоляторы покинули люди, которые не имеют политического веса. Во время кампании они выступали в качестве консультантов или адвокатов. “Это подачка обществу”, – выразил мнение Павел Усов.

По его словам, Александр Лукашенко хочет сбить протестные настроения и направить энергию общества в ожидание чего-то большего. Эксперт усомнился в том, что президент освободит своих реальных противников.

Лукашенко хочет показать соотечественникам, что он готов к конструктивному диалогу. Но это не так. В интервью UDF.by политолог заявил, что в скором времени репрессии против оппозиции только усилятся.

Освобождение главных соперников президента – Виктора Бабарико и Сергея Тихановского – станет возможным только при одном условии. Оппозиционеры должны будут полностью подчиниться действующему режиму.

“Александр Лукашенко будет добиваться того, чтобы его противников сломали”, – отметил Усов.

Напомним, акции протеста вспыхнули в Белоруссии в начале августа. По подсчетам независимых СМИ, в демонстрациях приняли участие более одного миллиона жителей страны.

Протестующие выдвигают три требования – освобождение всех политзаключенных, расследование преступлений силовиков и проведение честных и прозрачных выборов президента республики.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Альпийский монстр Татцельвурм

16.09 / BMW создает технологию распознавания дороги

14.09 / Мнение: Дежавю

18.09 / Наследники Максима Галкина и Аллы Пугачевой празднуют семилетие

13.07 / В Сети появилось первое изображение новинки Realme с микроскопической селфи-камерой

12.10 / В Сети показали новейшую Funtouch OS 11 для смартфонов Vivo

17.09 / Будет ли вторая волна? – Личное мнение

15.01 / Мнение: Президентское послание – двухходовочка и готовимся к схватке

19.10 / Рената Литвинова раскрыла секрет стройности

17.09 / Мнение: “Позор немецкой полиции”.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска