 

Володин проведет шестой Парламентский форум БРИКС

20.10.2020, 12:23, Разное

Темой форума станет укрепление глобальной безопасности и парламентское сотрудничество. Россия предложит коллегам по БРИКС обсудить вопрос укрепления международных институтов, включая ООН, ВОЗ, рассказал Володин.

“Речь также будет идти о выстраивании системы международных отношений на принципах взаимного уважения и соблюдения суверенитета”, – добавил спикер.

Участники форума обсудят повышение уровня жизни стран – членов БРИКС, подготовку законопроектов в области здравоохранения и социальной защиты, а также укрепление межпарламентского взаимодействия.

Также запланировано выступление глав делегаций членов БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Форум проходит в год председательства России в организации.



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