Мнение: Социально приемлемые тарифы

20.10.2020, 12:20, Разное

О чудесных откровениях директора оператора украинской ГТС.

Социально приемлемые тарифы

Оператор ГТС Украины объявил, что в силу ситуации на рынке транзита газа украинской ГТС придется уже в ближайшей перспективе отказаться от 60-70% своих мощностей. В официальном заявлении на сайте компании https://tsoua.com/news/analitychna-rozmova-sergij-makogon-generalnyj-dyrektor-operator-gazotransportnoyi-systemy-ukrayiny/ указано, что текущие мощности украинской ГТС по сути являются избыточными и даже сохраненный по договоренности с Германией российский транзит газа «не спасет отца украинской демократии». При мощности транспортировки в 145 млрд. кубометров газа украинская ГТС уже с 2021-го года будет прогонять лишь 40 млрд, которые по контракту будут сохранять транзит до 2025 года. В качестве основной причины указано введение к этому времени в строй «Северного Потока-2», который сделает нецелесообразным сохранение транзита через Украину после 2025 года.

После этого, по заявлению главы украинской ГТС, скорее всего, и он иссякнет. А труба останется. И ее содержание стоит немалых денег. На текущем этапе, если ничего не случится, часть мощностей украинской ГТС пойдет под нож. Времена наполеоновских планов по созданию украино-немецкого консорциума для развития украинской ГТС давно ушли в прошлое вместе с Януковичем. Теперь же единственным шансом сохранения украинской ГТС в прежнем виде называют перебои в работе «Северного Потока 1 и 2», что может потребовать резервного газопровода, который может предоставить Украина. Но, по признанию самого директора компании, было бы экономически невыгодно содержать трубу в текущем виде в расчете на подобные маловероятные варианты. Само собой, во всем этом обвиняют «агрессивную Россию» и «недальновидную Европу».

В качестве еще одного «резервного варианта» предлагается совсем уж невероятный вариант с транзитом газа из республик Средней Азии через территорию России на Украину. Разумных причин для России идти на встречу в этом вопросе, разумеется, не приводится, так как никаких контрактов на транзит газа через территорию России Украина не подписывала, а как Газпром в свете украинской позиции по транзиту через Украину отнесется к предложению по транзиту через Россию, можно легко представить. Либо сразу пошлют, либо предложат кабальные условия, на которые Украина пойти не сможет. Собственно, в своем интервью руководитель украинской ГТС сам же признался, что Россия к этому варианту «не очень готова». А раз так, то трубу придется резать и «оптимизировать расходы».

Также очень ценно признание главы украинской ГТС относительно реальной роли «Турецкого потока». По его словам, после его запуска практически полностью прекратился поток газа с территории Украины в Болгарию, Грецию и Турцию. Остались лишь небольшие контракты с Молдавией. По мнению главы украинской ГТС, Болгария уже полностью перешла на «Турецкий поток», а Румыния находится в процессе перехода.

Как следствие подобного положения вещей, уже сейчас предлагается готовить население к «социально приемлемым тарифам на газ». За этим эвфемизмом скрывается очередное повышение цены на газ для населения в «новых рыночных условиях». Чем интересна оговорка про население, а не, скажем, про промышленные предприятия украинских олигархов. Основные издержки от потери транзита российского газа уже сейчас планируют перекладывать именно на население, и именно ему придется оплатить основные издержки от «оптимизации украинской ГТС».

Разумеется, Киев продолжает питать надежды на то, что США каким-то образом всё же смогут прогнуть Меркель и заставить Германию отказаться от «Северного Потока 2» (что дает некоторые основания рассчитывать на сохранение транзита российского газа после 2025 года). Если же этого не произойдет, то описанная директором украинской ГТС реальность станет неизбежностью в силу отсутствия возможностей для загрузки ГТС даже на половину мощности. А значит основной инструмент «газовых войн», которые начались еще в середине нулевых при Ющенко, Украине придется «оптимизировать» самостоятельно, так как крупных инвесторов в проект, который невозможно загрузить по полной, найти вряд ли получится.

Так как при Зеленском Украина следует скользкой дорожкой Порошенко и продолжает «воевать с Россией» под чутким присмотром из Вашингтона, то надежды на то, что Газпром решит внезапно начать увеличивать прокачку газа и спасать украинскую ГТС, иллюзорны. Он и на эти 40 млрд. кубометров согласился лишь в качестве уступки немцам за их позицию по реализации «Северного потока 2». А так как пока политических изменений в Киеве не ожидается, то и позиция Москвы в отношении украинского транзита вряд ли принципиально изменится.

Иронично, но когда-то эта труба при полной загруженности позволяла обеспечивать Украину очень дешевым газом (Россия фактически дотировала украинскую экономику), обеспечивая низкие тарифы на газ для населения, не говоря уже о миллиардах долларов, которые делали различные мошенники, присосавшиеся к трубе. Но после «оранжевой революции» все изменилось. Транзит с 2005 сократился, тарифы на газ для населения выросли, схемы обогащения на газе стали более сложными, а проекты модернизации ГТС накрылись медным тазом. В этом плане Украина последовательно делала все, чтобы уничтожить один из наиболее ценных своих активов, которые ей достались в наследство от СССР.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/sotsialno-priemlemye-tarify/ – цинк